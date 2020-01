Grande Fratello Vip: a rischio squalifica altri tre concorrenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip è partito col botto di polemiche e dopo l’espulsione immediata di Salvo Veneziano – che nelle ultime ore aveva fatto commenti davvero inqualificabili su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto – a rischio squalifica sarebbero finiti anche i suoi ex colleghi gieffini: Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. A chiedere ai propri telespettatori se sia giusta o no la loro squalifica (colpevoli di esser stati “testimoni e complici delle affermazioni di Salvo”) è stata Striscia la Notizia che ha fatto un sondaggio sul proprio sito ufficiale. “Il GF Vip ha deciso di eliminare Salvo Veneziano in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti delle due concorrenti Elisa De Panicis e Paola di Benedetto. Ma il Gf VIP non avrebbe dovuto squalificare anche Patrick, Pasquale e Sergio, testimoni e complici delle ... Leggi la notizia su bitchyf

