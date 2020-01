Giustamente, Salvo Veneziano è stato espulso dal GF VIP (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvo Veneziano non fa più parte del cast del Grande Fratello VIP. Si tratta di un concorrente dell’edizione 2020 che, tuttavia, aveva già partecipato a una edizione del reality show che va in onda da Cinecittà. In modo particolare, Salvo Veneziano aveva fatto parte del cast della prima stagione, quella che aveva portato in Italia la novità di una casa con degli inquilini spiati per 24 ore su 24. Salvo Veneziano aveva francamente pronunciato delle oscenità nei confronti di un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis. LEGGI ANCHE > Le frasi shock di Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis al Grande Fratello VIP Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello VIP «Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio – aveva detto il concorrente -. ... Leggi la notizia su giornalettismo

