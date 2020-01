Elodie sarà in concerto a Milano e Roma ad aprile (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tutto quello che c'è da sapere ;) Elodie sarà in concerto a Milano e Roma ad aprile News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

musicalitaest : #ELODIE - annunciati #live #concerti a #Milano e a #Roma, presenterà il nuovo #album in uscita ''THIS IS ELODIE'' -… - Casertasette : A #Sanremo2020 tra i vincitori ci sarà #Elodie #previsioni del 12 gen 2020 - RSD_studiodelta : Elodie ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l'arrivo di un nuovo album: 'This is Elodie'. La nuova fatic… -