Eccellenza campana | Gragnano-Sibilla Flegrea 1-2 | report e tabellino

Gragnano (Na) – La Sibilla Flegrea si impone sul campo del Gragnano per 2-1. I padroni di casa, che la prossima settimana affronteranno la capolista Puteolana in trasferta, guadagnano in avvio un calcio di rigore. Maiorano però si fa ipnotizzare da Ciccarelli e si rimane sull'0-0. Al 23esimo gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete di Zaccaro. Maiorano si fa perdonare l'errore sul penalty regalando ai suoi il pareggio dieci minuti dopo. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Decisiva, nella ripresa, la rete di Majella, che regala i tre punti alla formazione di Bacoli. Di seguito il tabellino completo della gara. ASD Città di Gragnano – ASD Sibilla Flegrea 1-2 Marcatori: 23′ pt. Zaccaro (S), 33′ pt. Maiorano (G), 22′ st. Majella (S) ASD Città di Gragnano: Alcolino (C), Basile (dal 1' st. Cinque), Ammendola,

