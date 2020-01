Costiera, strada riaperta: torna la Sita, terminano i traghetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMaiori (Sa) – Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio, è stata riaperta la strada statale 163 Amalfitana, interrotta a causa della frana. Di conseguenza vengono ripristinati i servizi di collegamento ordinari con sospensione di quelli eccezionalmente attivati nel periodo dell’emergenza. La Travelmar, che gestisce i traghetti, fa sapere: “La strada Statale 163 Amalfitana tra Vietri e Amalfi è stata finalmente riaperta al traffico. La Sita ha ripreso regolarmente i collegamenti, pertanto da domani il nostro servizio non sarà attivo”. In foto uno dei traghetti utilizzati per i collegamenti sostitutivi. L'articolo Costiera, strada riaperta: torna la Sita, terminano i traghetti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

