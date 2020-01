C’è vita dopo Fleabag: tutti i nuovi progetti in cantiere per Phoebe Waller-Bridge (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarebbero in molti a sentire adesso il bisogno di rifiatare, se avessero scritto e interpretato una serie come Fleabag e trascorso l'intero 2019 a raccogliere lodi e premi. Fermarsi per un po', restare in ascolto degli echi di un successo universale, meritatissimo e senz'altro sconvolgente. Molti, ma non tutti. Ed evidentemente non Phoebe Waller-Bridge, che alla breve e intensa traiettoria della sua serie capolavoro ha fatto incrociare un monologo teatrale, un'altra produzione da capogiro – Killing Eve –, la rivisitazione del copione di No Time To Die e molto altro. dopo il plebiscito degli Emmy 2019, la firma di un contratto multimilionario con Amazon Studios e l'ennesima serata memorabile ai Golden Globes 2020 – appena bissata ai Critics' Choice Awards –, la mente più brillante del settore è pronta a dar corpo a nuovi entusiasmanti progetti. Per nessuno di essi è ancora ... Leggi la notizia su optimaitalia

matteosalvinimi : Preparare i cappelletti: l'impegno c'è, il risultato un po' meno?? Lunga vita alla cucina emiliana, patrimonio itali… - Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… - PiazzapulitaLA7 : Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni, Guido Crosetto: 'C'è insoddisfazione, le persone hanno visto le condizioni di v… -