Calendario Australian Open 2020: date dal 1° turno alla finale, orari, tv e programma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 20 gennaio al 2 febbraio gli Australian Open a Melbourne caratterizzeranno il primo Slam dell’anno. Sul cemento Australiano assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) e dal tedesco Alexander Zverev. Saranno otto gli azzurri ad essere presenti nel tabellone principale: Matteo Berrettini e Fabio Fognini saranno anche teste di serie, mentre accedono direttamente al main draw anche Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Grande curiosità per Berrettini, reduce da una ... Leggi la notizia su oasport

Calendario Australian Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calendario Australian