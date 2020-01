Calciomercato Napoli, il Tottenham propone lo scambio Llorente Vertonghen (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Tottenham avrebbe proposto al Napoli Vertonghen per riportare a Londra Llorente, adesso che Kane è infortunato Il Tottenham cerca un attaccante per rimpiazzare Harry Kane e, come riporta La Repubblica, avrebbe offerto il difensore Jan Vertonghen al Napoli in cambio di Fernando Llorente. Il belga è in scadenza di contratto con gli Spurs e garantirebbe ai londinesi la punta di cui hanno bisogno. L’intenzione sarebbe quella di scambiare i due giocatori in prestito, il Napoli però non sembra essere interessato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ultimi dettagli per #Rrahmani: rimarrà in prestito al #Verona - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Lobotka è arrivato in città: le immagini ????? - DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka -