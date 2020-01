Calciomercato Inter, Mourinho avvicina Eriksen: “Può partire subito, so cosa accadrà” (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Inter non ha mai nascosto il proprio desiderio di portare a Milano Christian Eriksen centrocampista del Tottenham, già a gennaio. Una trattativa delicata perché gli Spurs vogliono un indennizzo di circa 20 milioni. Ma il miglior assist arriva da un vecchio amico, Mourinho: "Non fioca bene, è distratto e io so già perché" Leggi la notizia su fanpage

