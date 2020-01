“Bambola transessuale per manipolare le menti dei bambini” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sulla pagina Facebook del deputato di Fratelli d’Italia Davide Galantino viene “denunciata” una “bambola transessuale” che sarebbe stata messa sul mercato “per manipolare le menti dei bambini”. Il post è stato pubblicato l’11 gennaio 2020 con la seguente didascalia: BAMBOLA transessuale PER manipolare LE menti DEI BAMBINI A questo siamo arrivati: una bambola transessuale, per manipolare la coscienza dei bambini, per far credere loro che si possa nascere donne ed essere al contempo uomini. Il pensiero della sinistra raggiunge livelli assurdi. Se non ci opponiamo sarà sempre peggio. Un riscontro ufficiale sull’esistenza di questa bambola non è disponibile, tuttavia troviamo la stessa immagine in un meme in lingua spagnola sulla pagina Facebook Cosas Chuscas, nacas y más con la didascalia: “Non devo comprare regali per ... Leggi la notizia su bufale

