Tregua in Libia tra al-Sarraj e Haftar, Di Maio: «Inviamo Caschi blu europei in missione di pace, ma lo decidano i libici» (Di domenica 12 gennaio 2020) Un intervento militare in Libia, ma solo con l’impiego di Caschi blu europei e «solo in un quadro di legalità internazionale sancito dall’Onu». È l’unica ipotesi possibile secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, in un’intervista a La Stampa ha sottolineato come per «sono i libici gli unici titolati a decidere il proprio futuro». Di Maio ha puntualizzato che «ogni processo dovrà essere inclusivo e intralibico, laddove le parti fossero d’accordo, visto che abbiamo raggiunto un cessate il fuoco (sperando che dopo l’annuncio di Haftar sia rispettato da tutti), come Ue credo sia opportuno pensare a un’iniziativa che possa garantire un’intesa». Ma Di Maio avverte: «Evitiamo i violenti errori del 2011. No a forzature e ingerenze, ma l’alternativa non può essere restare a guardare mentre altri armano le parti ... Leggi la notizia su open.online

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamò “perla rara”, ma ora #DiMaio sa che #Conte è suo nemico. Ieri la giornata dell… - LaStampa : Libia, Al-Serraj aderisce alla tregua: “Ora conferenza di pace” - Agenzia_Italia : #Serraj accetta la tregua in #Libia -