Senigallia | imprenditrice racconta | “Non trovo operaie | non vogliono lavorare”

Mihaela Rujoiu, imprenditrice della Mikela Group srl a Senigallia, è alla ricerca di sedici operaie ma non riesce a trovarle perché le potenziali lavoratrici preferiscono usufruire della disoccupazione. Mihaela Rujoiu è un'imprenditrice di Senigallia (comune di 44.464 abitanti in provincia di Ancona, nelle Marche) che ha denunciato a Il Messaggero la poca voglia di lavorare

