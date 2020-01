Scherma, Grand Prix Montreal 2020: Luca Curatoli e Luigi Samele conquistano il podio. Azzurri al secondo e terzo posto (Di domenica 12 gennaio 2020) Manca solo la vittoria all’Italia nella seconda giornata del Grand Prix di sciabola in corso di svolgimento a Montreal. Nella gara maschile Luca Curatoli e Gigi Samele sfiorano il successo, salendo comunque sul podio rispettivamente in seconda e terza posizione. Curatoli si è arreso solamente in finale al francese Bolade Apithy, vincitore di giornata, che si è imposto con il punteggio di 15-12. In precedenza in semifinale il transalpino aveva avuto la meglio di Samele per 15-8. Sono stati solo tre gli azzurri capaci di raggiungere gli ottavi di finale, con Dario Cavaliere che si è aggiunto ai due già sopra citati. Quest’ultimo ha perso il derby tricolore con Samele per 15-11, con il pugliese che poi nei quarti di finale ha sconfitto l’ungherese Aron Szilagy per 15-10. Curatoli, invece, ha prima battuto il francese Vincent Anstett nell’assalto degli ottavi (15-11) ... Leggi la notizia su oasport

Scherma - Grand Prix Montreal 2020 : otto sciabolatori azzurri presenti nel tabellone principale : Saranno otto gli azzurri che prenderanno parte domani al tabellone principale del Grand Prix di sciabola maschile in corso di svolgimento a Montreal. In tre erano già certi della presenza nel main draw (Luca Curatoli, Aldo Montano e Gigi Samele) e a loro si sono aggiunti altri cinque Giovanni Repetti, Enrico Berrè, Riccardo Nuccio, Francesco D’Armiento e Dario Cavaliere. Nessuno degli azzurri è riuscito ad accedere al tabellone principale ...

usatoscherma : RT @Federscherma: GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE - A MONTREAL IN CORSO GLI ASSALTI CHE VALGONO L'ACCESSO AL MAIN DRAW - Federscherma : GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE - A MONTREAL IN CORSO GLI ASSALTI CHE VALGONO L'ACCESSO AL MAIN DRAW… - usatoscherma : RT @Federscherma: GRAND PRIX FIE - SCIABOLA - A MONTREAL OTTO SCIABOLATORI ITALIANI APPRODANO AL TURNO DEI 64 -