Quel comitato segreto sul futuro della Corona inglese (e Harry) - (Di domenica 12 gennaio 2020) Carlo Lanna  La regina convoca la famiglia Il principe Carlo tratta per aiutare HarryTempo di discussioni dopo il "divorzio" dalla famiglia reale per Meghan Markle e il principe Harry, all'orizzonte si profila una vera e propria riorganizzazione È caos attorno al divorzio di Meghan Markle e del Principe Harry dalla famiglia dei Windsor. Un boomerang senza precedenti che si sta abbattendo sulla royal family con un’intensità mai vista fino ad ora. E a qualche giorno dalla bomba che è stata lanciata dai duchi di Sussex urge capire non solo le ragioni di Meghan e di Harry, ma soprattutto cosa succederà alla Corona. Una vera e propria insofferenza che sta preoccupando esperti, analisti e che sta scuotendo la stampa internazionale a caccia di news e indiscrezioni fondate. Sì, perché ad oggi ci sono troppi rumor e pochissime certezze. Eppure nonostante la situazione ... Leggi la notizia su ilgiornale

muviciannel : @SRubinato @GifeMaty @alindipendente @vvoxonline Infatti non é un partito, é un comitato ove accettano tutti i vene… - Thalon1977 : @La_manina__ @CarloCalenda @pdnetwork @fabiano_amati E' comunque prodotto da un circolo del pd, che in questa compe… - albolivieri : @monster_chonja @blankaut @ArtemisiaBa Le prime partenze verso la Iugoslavia seguono quello, mio nonno è tra i prim… -