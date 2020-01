Presso L’Aquilone di Liegi il Belgio entra in connessione con la Sicilia, tra pittura, cucina e teatro (Di domenica 12 gennaio 2020) Dal 7 febbraio e fino alla fine del mese, a Liege, Presso i locali dell’Associazione L’Aquilone, si svolgerà una serie di eventi legati all’Italia, in particolare alla Sicilia: pittura e arte culinaria, teatro e arti grafiche saranno gli ambiti trattati. Si inizia venerdì 7 con l’inaugurazione della mostra Tà Erotikà, esposizione di opere pittoriche sul … L'articolo Presso L’Aquilone di Liegi il Belgio entra in connessione con la Sicilia, tra pittura, cucina e teatro NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Presso L’Aquilone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Presso L’Aquilone