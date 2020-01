Nuovo album per Mahmood nel 2020 con singolo e tour (Di domenica 12 gennaio 2020) Negli scorsi mesi ha fatto ballare l'Italia sulle note di Barrio ma il vero successo Mahmood lo deve alla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Tra i due vincitori dei Giovani - insieme ad Einar Ortiz - Mahmood ha avuto la possibilità di disputare la gara tra i Campioni fino al suo trionfo con la canzone Soldi che lo ha portato anche ad ottenere un ottimo posizionamento all'Eurovision Song Contest, in rappresentanza dell'Italia. Non sono state poche le polemiche contro la vittoria di Mahmood al Festival, a partire dall'indimenticabile tweet di Matteo Salvini che ha dichiarato la sua preferenza per Ultimo, secondo classificato con la canzone I Tuoi Particolari. Quando ormai mancano poche settimane al Festival della Canzone Italiana, Mahmood annuncia importanti novità all'orizzonte: un singolo inedito, un disco e un Nuovo tour di concerti. Il cantante ha ... Leggi la notizia su optimaitalia

