Nel passato di Salvini spunta una condanna per razzismo (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Salvini condannato per razzismo. I fatti risalgono ad una festa del 2009 quando il leader della Lega era capogruppo al Comune di Milano. TORINO – Matteo Salvini condannato per razzismo. A svelare il procedimento penale è stato il quotidiano Cronaca Qui. Nell’articolo si specifica come l’attuale leader della Lega è stato vittima di un decreto penale. Un provvedimento che vede la sentenza di un giudice su richiesta del pubblico ministero senza passare dal processo. Il decreto fa parte nelle carte in possesso del Tribunale di Torino che nelle scorse settimane ha aperto un processo nei confronti del leader del Carroccio con l’accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario. Matteo Salvini condannato per razzismo La condanna per razzismo risale a fatti del 2009 quando il leader della Lega ha violato la Legge Mancino, quella che punisce chi è ... Leggi la notizia su newsmondo

