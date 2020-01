Massimo D'Alema sul ruolo italiano in Libia: "Se non ci sei, non conti" (Di domenica 12 gennaio 2020) “Nella crisi libica l’Italia ha perso diverse occasioni in passato, con i precedenti governi. Oggi in Libia ci sono Erdogan e Putin. E’ chiaro che quando non ci sei non conti. Serve una azione comune europea, perché non avere nessuna influenza su fatti che accadono a pochi km da casa nostra non è una cosa positiva, è negativa. L’Occidente si è indebolito, e questo è dannoso”. Lo ha detto Massimo D’Alema in una intervista a Mezz’ora in Più. Il presidente della Fondazione Italianieuropei ha poi parlato della crisi in Iran.Secondo D’Alema “le sanzioni economiche hanno avuto l’effetto di rafforzare gli estremisti. L’Iran vuole essere al tavolo delle risoluzione dei conflitti, come garante degli sciiti. Fatico a pensare che l’Iran sia una minaccia, si dimentica che è un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

