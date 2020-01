Mara Venier madrina della piccola Carlotta: Eleonora Daniele la commuove in diretta (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella puntata di Domenica IN del 12 gennaio 2020, Eleonora Daniele è stata protagonista di una lunga e bella intervista piena di emozioni. Per la prima volta dopo aver annunciato la sua gravidanza, nella diretta di Storie Italiane, ha scelto di raccontare qualcosa del suo privato proprio da Mara Venier. E così nel salotto di Domenica IN la conduttrice di Rai 1 ha raccontato di quando ha scoperto di essere incinta, di come non ci credeva più. Da tempo aveva smesso di crederci perchè troppe volte si era illusa. Pensava di aver lavorato troppo ma alla fine dopo il matrimonio ecco la magia con la notizia più bella! Oggi lei e Giulio sono felicissimi e hanno anche una grande notizia per Mara Venier. Oggi infatti in diretta Eleonora ha chiesto a Mara Venier di essere la madrina della piccola Carlotta. Mara Venier madrina della piccola Carlotta: LA RICHIESTA DI Eleonora Daniele A ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

campara1966_luc : RT @Dan_skorpio87: Immaginate di andare a un pranzo di battesimo e trovarvi Mara Venier tra gli invitati #DomenicaIn - raffaaaaaa_ : RT @Dan_skorpio87: Immaginate di andare a un pranzo di battesimo e trovarvi Mara Venier tra gli invitati #DomenicaIn - sembracarnevale : Anche Mara Venier ha i suoi bimbi da sfruttare adesso ?? -