LIVE Spagna-Serbia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Carreno Busta/Lopez-Djokovic/Troicki 3-6 1-2. I serbi avanti di un break nel secondo set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima di Troicki e chiusura a rete in smash di Djokovic. 15-15 Ace di Troicki. 0-15 Bravissimo Lopez aggressivo a rete chiude con una voleè alta forte e precisa. 2-1 Serbia. La Spagna è tornata a far punti dopo una fase di grande pressione serba. 40-30 Sbaglia Carreno Busta la voleé! 40-15 Trova una gran risposta di dritto Troicki. 40-0 Prima al centro favolosa di Carreno Busta e Lopez deve solo appoggiare con una voleé alta di rovescio. 30-0 Servizio e rovescio di Carreno Busta. 15-0 Scappa via la risposta di Troicki sulla prima. 2-0 Serbia! Lunga la risposta di Carreno Busta! 40-30 Gran prima di Djokovic e Troicki deve solo appoggiare. La Spagna chiede l’invasione del serbo ma la video review mostra che il colpo di Troicki avviene nel proprio campo. 30-30 Carreno Busta spreca una grande occasione con un rovescio lungo linea ... Leggi la notizia su oasport

