Libia, Di Maio: “Bene la tregua, ma la strada è lunga” (Di domenica 12 gennaio 2020) Con un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato l’annuncio della tregua in Libia da parte di Serraj e Haftar. Appello all’Europa per fermare l’ingresso di armi in Libia. Libia, il post di Di Maio sulla tregua Il Ministro degli Esteri Di Maio tramite un post su Facebook ha voluto commentare la tregua instaurata in Libia: “L’annuncio della tregua del conflitto in Libia da parte di Serraj e Haftar è una buona notizia, perché crea spazio di ulteriore dialogo. La strada da fare è lunga, ma la direzione è quella giusta. C’e’ ancora tanto lavoro da fare , ma quello di oggi è un passo positivo dopo mesi di stallo. Nel raggiungimento di questo primo risultato, l’Italia ha fatto la sua parte“. Nel lungo post poi spiega il ruolo che avrà l’Italia in queste trattative: “L’obiettivo ... Leggi la notizia su notizie

