Le prime pagine di oggi (Di domenica 12 gennaio 2020) L'aereo abbattuto in Iran, la tregua in Libia, il PD di Nicola Zingaretti e l'ultima giornata del girone di andata di Serie A Leggi la notizia su ilpost

