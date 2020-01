Lazio, 60 ex consiglieri regionali di Pd e Pdl annunciano ricorsi contro il taglio ai loro vitalizi che fa risparmiare 6,6 milioni all’anno (Di domenica 12 gennaio 2020) Sessanta ex consiglieri regionali del Lazio contro Nicola Zingaretti per il taglio ai loro vitalizi. In gran parte esponenti del Pd e del Pdl fra il 2010 e il 2012, quando l’esperienza di Renata Polverini terminò anticipatamente a causa dello scandalo sull’abuso nell’utilizzo dei fondi dei gruppi regionali. L’idea dei componenti dell’associazione degli ex consiglieri del Lazio è di presentare ricorsi in tutte le sedi istituzionali – al Tar in prima istanza, ma anche alla Corte Costituzionale – per revocare il taglio lineare del 35-38% e salvare le pensioni d’oro di chi ha svolto almeno un mandato alla Pisana e, raggiunti 60 anni di età, non ha altri incarichi istituzionali (quindi esclusi i parlamentari). Un taglio che consente alla Regione dal 2020 di risparmiare circa 6,6 milioni di euro all’anno. A ritrovarsi venerdì pomeriggio all’Hotel Nazionale di Roma, dietro Palazzo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

