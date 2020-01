Iran, razzi contro basi in Iraq, 4 feriti. A Teheran manifestazioni contro Khamenei (Di domenica 12 gennaio 2020) Tensione Iran. razzi contro base militare in Iraq, il bilancio è di quattro feriti. A Teheran manifestazioni contro Khamenei per l’aereo abbattuto. Iran, nuova giornata all’insegna della tensione. Mentre proseguono le manifestazioni a Teheran per l’aereo di linea abbattuto dall’esercito, quattro razzi hanno colpito la base di Balad, in Iraq. Nella base sono presenti anche soldati statunitensi. Iran, razzi contro base in Iraq, feriti quattro soldati iracheni Il bilancio dell’attacco è di quattro feriti. Si tratterebbe di soldati iracheni. Quasi tutti i militari statunitensi hanno lasciato la base in questione alla luce della crescente tensione con l’Iran in seguito all’attacco con il quale gli americano hanno eliminato il Generale Soleimani. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/USarmy Iran, manifestazioni contro Khamenei per ... Leggi la notizia su newsmondo

