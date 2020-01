I diecimila fans persi in due mesi da Di Maio (Di domenica 12 gennaio 2020) Luigi Di Maio perde 10mila fans in due mesi. Su Facebook, dove conta 2.206.920 di utenti iscritti alla pagina ed è secondo in Italia solo dietro a Matteo Salvini, da mesi ormai si trova a che fare con lafuga dei like. Racconta oggi Simone Canettieri sul Messaggero che flotte di utenti a cui piaceva da settimane hanno deciso di non seguirlo più: da quando è partito il governo giallorosso ha perso 31.071 followers. E l’emorragia si è accelerata negli ultimi due mesi. Lo scorso dicembre in un mese Di Maio – che praticamente come tutti i leader politici vive su Facebook – ha perso circa 7.600 fans. Discorso simile anche su Instagram, piattaforma in forte espansione che usa per dirette e rimbalzi su Fb, con-1500. Flussi a dir poco preoccupanti. L’ eclissi del suo consenso passa dunque da qui: una diminuzione drastica della «fanbase» e, cosa mai successa prima, delle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

