Federico Cesari | «Sono un ragazzo fortunato»

Federico Cesari risponde al telefono al terzo squillo, contento di interrompere lo studio di quella che lui stesso definisce l'«anti-materia»: Ortopedia. «Non mi piace per niente, mercoledì c'ho lo scritto e spero che mi vada bene così mi evito l'orale», racconta l'attore, 22 anni, famoso per aver prestato il volto al personaggio di Martino Rametta in SKAM Italia, la serie di TimVision che avrà una quarta stagione grazie all'apporto fondamentale di Netflix. Quello che molti non sanno, però, è che Federico sia anche uno studente di Medicina: «In questo momento sto facendo l'internato a Immunologia e devo dire che mi piace molto. Se un domani volessi specializzarmi potrei farci un pensierino», continua spiegando che non vorrebbe mai scegliere tra recitare ed esercitare la ... Leggi la notizia su vanityfair

