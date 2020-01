Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020 | Karl Geiger in testa dopo la tappa di

Sci alpino - la Classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. Federica Brignone a -4 da Deborah Compagnoni : Con la vittoria odierna nella combinata alpina di Altenmarkt (Austria), Federica Brignone raccoglie la 12ma vittoria in carriera nel massimo circuito, la quarta nella specialità, e si porta a soli tre successi da Isolde Kostner, seconda nella classifica delle italiane più vincenti della storia, mentre al comando c’è Deborah Compagnoni, a quota 16. Per l’Italia è il successo numero 88. (Fonte: FISI) italiane PIU’ vincenti IN ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 : Kristoffersen allunga dopo lo slalom di Adelboden - Paris quarto : Henrik Kristoffersen ha allungato in testa alla Coppa del Mondo 2020 di sci alpino grazie al secondo posto ottenuto nello slalom di Adelboden. Il norvegese ora può contare su addirittura 78 punti di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e ben 92 sul connazionale Aleksander Kilde. Il nostro Dominik Paris è scivolato a 157 lunghezze di ritardo ma ora è pronto per tornare a gareggiare: tra Wengen e Kitzbuehel dovrà mettere il turbo se vorrà ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020 : Shiffrin in testa - Brignone seconda dopo la combinata di Altenmarkt : Federica Brignone torna in seconda posizione nella Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, l’azzurra ha vinto la combinata di Altenmarkt e ha scavalcato Petra Vlhova con 565 punti all’attivo. La nostra portacolori si riprende la piazza d’onore alle spalle dell’inarrivabile Mikaela Shiffrin, la statunitense è sempre al comando con 826 punti. Ottimo settimo posto per Marta Bassino, decima Sofia Goggia. ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2020 : Maren Lundby in testa dopo la tappa di Sapporo : dopo il weekend di Coppa del Mondo a Sapporo, in Giappone, Maren Lundby cerca di allungare nei confronti del resto delle sue dirette concorrenti. Il successo dell’austriaca Eva Pinkelnig, in un certo senso, la aiuta perché le consente di allargare il divario sulla seconda, connazionale dell’odierna vincitrice, Chiara Hoelzl, distante ora 75 punti. Pinkelnig, con la sua vittoria, risale a 309 e si mette in una posizione nella quale ...

Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020 : Riiber saldamente in testa dopo la tappa di Val di Fiemme : Jarl Magnus Riiber è il dominatore indiscusso ed incontrastato della Coppa del Mondo di combinata nordica 2019-2020 con all’attivo un bilancio mostruoso di sette vittorie e due secondi posti in nove gare disputate in stagione. Il fenomenale norvegese classe 1997 si è confermato al top anche in Val di Fiemme con 180 punti raccolti in due competizione individuali (domani ci sarà la Team Sprint) mantenendo un margine confortante nei confronti ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020 : Therese Johaug resta in vetta dopo la sprint di Dresda : La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint di Dresda: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1209 2 WENG Heidi NOR 842 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 779 4 ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020 : Shiffrin in testa - Brignone terza dopo la discesa di Altenmarkt : Mikaela Shifrin si conferma ampiamente al comando della Classifica della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino al termine della discesa libera di Altenmarkt. La statunitense non è scesa sulle nevi austriache ma vanta ben 313 punti di vantaggio su Petra Vlhova mentre Federica Brignone è in terza posizione, a chiudere la top ten della generale ci sono Sofia Goggia e Marta Bassino. La svizzera Corine Suter è invece al comando della Classifica di ...

Skeleton - Coppa del Mondo La Plagne 2020 : Alexander Tretiakov vince davanti a Martins Dukurs che sale in vetta alla Classifica : Un magistrale Alexander Tretiakov ha vinto la tappa di La Plagne (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2020 e. contemporaneamente. riaperto ogni discorso a livello di classifica generale. Con i risultati odierni, infatti, la lotta per la Sfera di Cristallo si fa tiratissima con Martins Dukurs che comanda con 4 lunghezze sul russo e 21 su Jungk, mentre Sungbin si ritrova a 53. Sul budello francese (dopo non si correva dal 30 ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020 : Martin Fourcade sale in terza piazza dopo la sprint di Oberhof : La Coppa del Mondo maschile di biathlon ha visto andare in archivio la quarta sprint della stagione: questa la graduatoria dopo l’ottava prova complessiva, con annesse le classifiche di specialità di mass start, sprint, individuale e pursuit, con il norvegese Johannes Boe che nonostante l’assenza in testa nella generale su tutti gli inseguitori. Il fratello Tarjei conserva la seconda posizione, mentre diventa terzo il transalpino ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020 : Dorothea Wierer in testa dopo la sprint di Oberhof : Dorothea Wierer si conferma in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2020 di biathlon al termine della sprint di Oberhof. L’azzurra ha concluso la gara al quarto posto, un eccellente risultato considerando anche le difficili condizioni ambientali e il difficlissimo tracciato tedesco. L’azzurra conserva il pettorale giallo con 347 punti, ora ha 20 lunghezze di vantaggio sulla norvegese Tiril Eckhoff e ben 58 sull’altra ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 : Pinturault in testa dopo Madonna di Campiglio - Paris a -21 : Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Il francese ha concluso al quinto posto sul Canalone Miramonti e ha preso il comando della graduatoria con 475 punti, appena uno in più del norvegese Aleksander Kilde che oggi non ha gareggiato in Italia e quattro in più del norvegese Henrik Kristoffersen, oggi secondo alle spalle dello svizzero Daniel ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020 : la graduatoria dopo la Tournée. Kobayashi ancora leader ma Geiger è vicino : La Tournée dei 4 Trampolini è ufficialmente andata in archivio ed è arrivato il momento di fare i conti in ottica Classifica generale di Coppa del Mondo 2019-2020. Nonostante un deludente quarto posto finale nel Torneo, Ryoyu Kobayashi ha conservato il pettorale giallo per appena 25 punti nei confronti del primo degli inseguitori, il tedesco Karl Geiger. Rimane in agguato l’austriaco Stefan Kraft, terzo a -105 dalla vetta, mentre spicca ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : le graduatoria dopo Zagabria. Kilde in testa - Dominik Paris 2° : Il norvegee Aleksander Aamodt Kilde si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Lo scandinavo non ha partecipato allo slalom di Zagabria ma è riuscito a conservare il primo posto con 474 punti, sfruttando al meglio i passaggi a vuoto del francese Alexis Pinturault e del norvegese Henrik Kristoffersen che si sono dovuti accontentare di piazzamenti di rincalzo sul pendio croato. Kilde conserva 20 ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : la graduatoria dopo il Tour de Ski. Alexander Bolshunov in vetta : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio il Tour de Ski: queste le graduatorie dopo la prova multistage, con il russo Alexander Bolshunov che passa in testa alla graduatoria generale e rafforza il primato in quella distance, mentre nelle sprint è sempre primo il norvegese Johannes Klaebo. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Bolshunov Alexander RUS 1081 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1006 3 ...