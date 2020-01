Anna Falchi, selfie piccante per la sua Lazio: follower in delirio - (Di domenica 12 gennaio 2020) Marco Gentile Anna Falchi ha pubblicato un altro selfie bollente su Instagram per celebrare la vittoria della Lazio: "Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta" La Lazio di Simone Inzaghi è inarrestabile e con quella di ieri sera contro il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso ha messo insieme la decima vittoria consecutiva in campionato battendo anche il record di Sven Goran Eriksson che si era fermato a quota 9. I biancocelesti sono terzi a meno quattro dall'Inter e a meno tre dalla Juventus, impegnata questa sera contro la Roma di Fonseca, ma con una partita casalinga da recuperare, quella contro l'Hellas Verona che sarà giocata a febbraio. La Lazio vola e la sua tifosa d'eccezione Anna Falchi si sta letteralmente scatenando sui social in queste settimane con post sexy che hanno rapito i suoi quasi 400.000 follower. L'ex modella e conduttrice ... Leggi la notizia su ilgiornale

