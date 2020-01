Will Smith ammette: "Il sequel di Men in Black mi ha deluso" (Di sabato 11 gennaio 2020) L'attore Will Smith ha ammesso in una recente intervista che non è stato soddisfatto dal sequel di Men in Black. Will Smith ha rivelato di non essere stato felice del sequel di Men in Black, situazione che l'ha deluso e portato a dubitare a lungo del fatto che riportare sul grande schermo Bad Boys fosse una buona idea. La star stava infatti promuovendo il suo nuovo film durante il talk show di Jimmy Fallon quando ha accennato ai problemi legati ai franchise che spesso deludono i fan. Will Smith, probabilmente pensando a Men in Black 3, ha raccontato al conduttore: "Quello che cerchiamo di fare, ed era davvero essenziale e importante per me, non è solo realizzare di nuovo i ... Leggi la notizia su movieplayer

