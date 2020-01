Verona, paura tra i sentieri: chiodi fissati a terra sui sentieri dei ciclisti (Di sabato 11 gennaio 2020) chiodi fissati su tavolette di legno e piazzati nel bel mezzo di sentieri di campagna molto frequentati dai cicloamatori, probabilmente per impedirne l’accesso. A denunciare l’accaduto alcuni ciclisti: "Si tratta di una serie di chiodi abilmente saldati tra loro, potenzialmente pericoloso anche per chi cammina a piedi" Leggi la notizia su fanpage

russ_mario1 : @PaoloGS95 Il prete sta bruciando ogni investimento...ora sì aggrappa ad Ibra perché ha paura dei 40 punti...ma d'a… - MS_beyourself : @Cali_Gr 1. Lo sappiamo che no piangere per Martina ma per la figura di ??fatta con i suoi cari follower che aveva p… - larenait : Serata di paura in provincia di #Verona -