Turchia-Germania, Finale Preolimpico volley femminile 2020: data, programma, orario e tv (Di domenica 12 gennaio 2020) Siamo giunti all’atto Finale del torneo di qualificazione del torneo Preolimpico di volley femminile di scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La Turchia ha vinto una battaglia lunga cinque set contro la Polonia che ha concesso alla squadra di Giovanni Guidetti di raggiungere l’atto Finale della manifestazione. Per la Germania l’accesso alla Finale è stato decisamente più agevole visto il 3-0 con il quale si è liberata delle padrone di casa. Ci si attende una partita ricca di emozioni e di colpi di scena anche per l’importanza della posta in palio. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono senza ombra di dubbio l’evento più importante della stagione. Difficile stabilire da che parte pendano i pronostici anche se nelle ultime dieci sfide la Turchia ha vinto per ben nove volte. Nel primo match del girone, però, le tedesche hanno vinto per 3-1. Guidetti si affiderà come ... Leggi la notizia su oasport

