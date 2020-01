Serena Enardu si sfoga dopo il confronto con Pago al GF Vip 4 (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Serena Enardu distrutta dopo l’incontro con Pago: “Ho pianto tutta la notte” Ieri sera c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Pago e Serena Enardu al GF Vip. Un confronto che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca sul finale. Il motivo? I telespettatori, tramite televoto, hanno negato la possibilità alla donna di stare per un’intera settimana nella casa più spiata dagli italiani al fianco del concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nel tentativo di poter riallacciare i rapporti. Una decisione che non è stata affatto presa bene da Serena Enardu, la quale, poco fa, si è sfogata amaramente su instagram, asserendo: “Ho pianto tanto…Ho pianto tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per ‘me’, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi!” Insomma ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP - OhWhatFun__ : RT @ShilasWords: SALVO STA ASFALTANDO SERENA ENARDU QUESTO È IL CONTENT PER CUI SONO QUI #gfvip - cncosflicker : RT @trash_italiano: SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP -