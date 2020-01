Sci alpino, Kilde terzo incomodo per la Coppa del Mondo, Pinturault balbetta e Kristoffersen non brilla. E Paris… (Di sabato 11 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2020 di sci alpino maschile è più aperta che mai, quattro atleti sono racchiusi in un fazzoletto di 77 punti dopo che si sono disputate 17 delle 44 gare in programma: ci stiamo avvicinando a metà stagione e la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è serratissima, si preannuncia una battaglia estremamente avvincente a cui non eravamo più abituati da anni visto il dominio di Marcel Hirscher. Il norvegese Henrik Kristoffersen ha guadagnato la testa della classifica grazie al terzo posto nel gigante di Adelboden, una grande Classica del Circo Bianco che ha regalato vibranti emozioni e purtroppo qualche delusione ai colori azzurri visto che si sognava con Luca De Aliprandini dopo la prima manche chiusa al comando. Lo scandinavo ora vanta 531 punti cioè 12 in più del connazionale Aleksander Kilde (oggi quinto) e 30 in più del francese Alexis Pinturault (oggi ... Leggi la notizia su oasport

