Scherma, Coppa del Mondo 2020: Itkin trionfa a Parigi nel fioretto. Secondo Daniele Garozzo (Di sabato 11 gennaio 2020) Due gare praticamente in contemporanea, due secondi posti per l’Italia del fioretto del CT Andrea Cipressa. A distanza di pochi minuti dalla piazza d’onore timbrata da Camilla Mancini in Polonia, infatti,, Daniele Garozzo conclude sul Secondo gradino del podio la tappa di Coppa a Parigi, superato dal nuovo fenomeno americano, Nick Itkin (ex iridato junior) per 15-9. Una grande gara per il campione olimpico, fermata sul più bello. Daniele Garozzo aveva iniziato il suo percorso nel tabellone a eliminazione diretta con il successo per 15-6 sul polacco Andrzej Rzadkowski, proseguendo poi rifilando un 15-8 nel derby azzurro del turno dei 32 contro Edoardo Luperi. Agli ottavi era poi giunta la vittoria per 15-13 l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem, argento olimpico a Londra 2012. Nei quarti si era sbarazzato per 15-6 del francese Maxime Pauty e in semifinale dell’ex ... Leggi la notizia su oasport

