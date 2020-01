Sarri: “Rotazioni? A Napoli dovevo dare continuità di formazione. Qui ho potuto fare diversamente” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, di domani sera all’Olimpico. “E’ una partita difficile in cui dobbiamo ricercare continuità. Spesso abbiamo fatto partite con spezzoni diversi di interpretazioni. Ora dobbiamo proseguire su quanto fatto con il Cagliari”. Ci saranno rotazioni? “Prima mi dicevano che non cambiavo mai. Ma ci sono tante partite e la rotazione sarà naturale” Sulla Roma: “Fonseca l’ho indicato tra le novità di stagione. L’avevo visto con lo Shaktar che giocava un calcio a livello europeo. Mi aspettavo una bella impronta alla squadra da parte sua. Sta lavorando bene. Fonseca è un allenatore di altissimo livello”. Cosa cambia per voi se la Roma passa alla difesa a tre? “La Roma ha tanti giocatori tecnici e sa strappare il ... Leggi la notizia su ilnapolista

