Pioggia di chiamate con prefisso 216 anche nel 2020: anno nuovo, truffa identica (Di sabato 11 gennaio 2020) anno nuovo ma truffa sempre identica: una nuova ondata di telefonate con prefisso 216 sta interessando un gran numero di cittadini italiani in queste ore. A dire la verità, anche presso la redazione di OptiMagazine. siamo stati pure di nuovo bersaglio del tentativo di raggiro che abbiamo imparato a conoscere ampiamente pure durante gli ultimi mesi del 2019. A quale paese è riconducibile proprio la chiamata e quali rischi si corrono rispondendo alla stessa o provando a ricontattare il mittente? Le chiamate con prefisso 216, tecnicamente, provengono dal paese della Tunisia. Non si tratta tuttavia di tentativi di contatto di cortesia, provenienti magari da conoscenti residenti oltre il Mediterraneo o anche effettuati per motivi di lavoro. La truffa in atto è quella denominata con il termine tecnico "ping call". In parole semplici, è possibile spiegarla come segue: i malcapitati di ... Leggi la notizia su optimaitalia

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Pioggia di chiamate con prefisso 216 anche nel 2020: anno nuovo, truffa identica - OptiMagazine : Pioggia di chiamate con prefisso 216 anche nel 2020: anno nuovo, truffa identica - erletshehi : @robabala @ManciniAnnaL @upanizza @AndreaRoventini @Corriere @FPanunzi @FabbioSabatini Infatti, i concorsi hanno so… -