Pierfrancesco Favino è Craxi in Hammamet: “Un uomo vorace, in politica come nella vita” (Di sabato 11 gennaio 2020) Intervista video a Pierfrancesco Favino, irriconoscibile nel ruolo di Bettino Craxi in Hammamet di Gianni Amelio. Se fossimo in USA Pierfrancesco Favino sarebbe il prossimo vincitore dell'Oscar al miglior attore protagonista: in Hammamet di Gianni Amerlio, in sala dal 9 gennaio, è irriconoscibile nel ruolo di Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano e Presidente del Consiglio negli anni '80. Nascosto sotto un trucco formidabile, una vera e propria maschera di silicone, l'attore riesce nell'impresa di non rimanerne schiacciato e allo stesso tempo di sparire completamente dietro le fattezze del politico. come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Hammamet, Gianni Amelio racconta gli ultimi sei mesi di vita dell'ex Presidente, ormai caduto in disgrazia a ... Leggi la notizia su movieplayer

