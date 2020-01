Pd: Zingaretti gioca d’anticipo, dopo regionali ‘sciolgo partito e cambio tutto’/Adnkronos (3) (Di sabato 11 gennaio 2020) (Adnkronos) – Anche Beppe Sala interviene, tra i tanti, nel dibattito. Dice il sindaco di Milano: “Non è detto che tutte le anime che Nicola evoca siano disponibili ad entrare nel Pd per come lo vedono oggi, in una realtà diversa magari lo sarebbero. (…) Nessuna operazione di facciata, non credo che sia molto saggio chiedere alle Sardine di avere un ruolo nella futura sinistra relegandoli a un ruolo minoritario. C’è bisogno di avere coraggio, credo che se Nicola avrà questo coraggio farà una cosa buona e io a prescindere una mano la darò”.Pure la minoranza di Base Riformista concorda con l’esigenza di un congresso. Mettendo qualche paletto: che si faccia dopo le regionali a giugno, che sia un congresso ‘vero’ con candidature e che si mantenga il profilo riformista del Pd. “Bene l’impegno per un nuovo congresso, che sia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

