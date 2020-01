Parma, i tifosi: “La curva Juve costa troppo, i soldi a Oncologia Pediatrica” (Di sabato 11 gennaio 2020) Bellissima iniziativa dei supporters del Parma in occasione della trasferta contro la Juventus. I tifosi doneranno soldi ad Oncologia Pediatrica. Il posticipo della 19esima giornata di Serie A, vede protagonisti la Juventus che ospiterà tra le mura amiche il Parma di mister D’Aversa. Un big match tra la capolista ed una delle squadre che stanno … L'articolo Parma, i tifosi: “La curva Juve costa troppo, i soldi a Oncologia Pediatrica” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

