Nora Amile, la ‘pupa’ è davvero cambiata e non lo fa più (Di sabato 11 gennaio 2020) Nora Amila vuole cambiare vita. O almeno, in questo momento la modella lanciata la La pupa e il secchione 14 anni fa non pensa più solo al suo lato fisico. Nora Amile era una (quasi) perfetta sconosciuta quando venne lanciata dalla prima edizione de La pupa e il secchione. Ora che il docu reality di … L'articolo Nora Amile, la ‘pupa’ è davvero cambiata e non lo fa più proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

zazoomblog : La pupa e il secchione Nora Amile: “Sono casta da 10 mesi” la sua nuova vita - #secchione #Amile: #“Sono #casta - zazoomnews : Nora Amile de La pupa e il secchione: “Mi ritiro in convento” - #Amile #secchione: #ritiro #convento” - zazoomblog : Nora Amile de La pupa e il secchione: “Mi ritiro in convento” - #Amile #secchione: #ritiro #convento”… -