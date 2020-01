LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: la Svizzera scappa via, male Wierer in seconda frazione! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 La Germania settima a 1’06” mentre naufraga la Finlandia. 12:48 Aita Gasparin ha ancora 35″4 su Roeiseland, Aymonier e Brorsson. Sanfilippo qualche secondino più indietro. 12:46 Fa la differenza Roeiseland senza errori, bravissima anche Sanfilippo che si riporta su Aymonier, la quale ha sbagliato due volte. 12:45 Una ricarica per Aita Gasparin che scappa via prima che le altre arrivino. 12:43 Aita Gasparin perde qualcosa ma comunque può gestire 35″ su Aymonier e Brorsson. 12:40 Norvegia sesta a 57″5, mentre Wierer consegna il testimone a Sanfilippo in ottava piazza a oltre 1′. 12:39 La Svizzera cambia con 27″ sulla Finlandia e 41″ sulla Francia. 12:36 Norvegia e Italia sono insieme ad 1′ di distacco, ma ovviamente le frazioniste norvegesi hanno le carte in regola per ... Leggi la notizia su oasport

