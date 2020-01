L’importanza di “andare oltre l’auto” (Di sabato 11 gennaio 2020) (foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images) In un post recentemente pubblicato su Medium, Dan Ammann, presidente di Cruise (la divisione della General Motors preposta allo sviluppo della guida autonoma), ha affermato che è giunto il momento di “andare oltre l’auto”. Nel post su Medium l’apicale di Cruise sviscera i mali dell’attuale mondo auto-centrico che provocherebbe problemi quali la congestione, le emissioni di carbonio, il sottoutilizzo dei veicoli (mediamente le vetture trascorrono la maggior parte del tempo parcheggiate in garage), oltre alle decine di migliaia di morti ogni anno causati da sinistri provocati da errori umani. “Lo status quo dei trasporti è rotto”, scrive Ammann, e ancora: “il nostro bisogno di trovare soluzioni migliori diventa ogni giorno più urgente”. Interessanti e provocatorie le affermazioni di Ammann, il quale sostiene che ... Leggi la notizia su wired

