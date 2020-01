Libia, Conte: “L’Italia tesse la tela per una soluzione pacifica” (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – L’Italia “non ha agende nascoste” in Libia e ritiene che l’intervento dell’Ue sia “la massima garanzia che si possa offrire all’autonomia ed all’indipendenza del popolo libico”. Sono questi i due concetti sui quali ha insistito il premier nell’incontro di questo pomeriggio a Palazzo Chigi e durato quasi tre con il capo del governo di Tripoli Fayez Serraj, arrivato a Roma dopo aver annullato all’ultimo minuto la missione di mercoledì, per protesta per l’accoglienza riservata a Khalifa Haftar. Un ‘incidente’, assicurano fonti di Palazzo Chigi che parlano di “un clima sereno” tra i due leader, del quale non si è parlato durante l’incontro, al termine del quale Serraj ha espresso “apprezzamento per il ruolo dell’Italia sul dossier ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

