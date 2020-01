Libia, Conte incontra Sarraj a Roma dopo le polemiche per la visita di Haftar: ‘Italia sempre trasparente. Per la pace serve Ue unita’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Si ricuce lo strappo tra l’esecutivo italiano e il Governo di Accordo Nazionale libico di Fayez al-Sarraj. dopo il rifiuto, l’8 gennaio, del capo del governo di Tripoli di incontrare Giuseppe Conte, a causa del meeting, poche ore prima, con il suo avversario in Libia, il generale Khalifa Haftar sostenuto da Russia, Emirati Arabi ed Egitto, il presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il suo omologo sostenuto dalle Nazioni Unite. Una riappacificazione che si riassume in una frase pronunciata dal capo del governo italiano: “Noi non abbiamo agende nascoste”, rispondendo così a chi aveva ipotizzato il tentativo di far incontrare a sorpresa i due avversari, pochi giorni fa. Poi Conte auspica un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea, per non lasciare il Paese in mano alle ingerenze internazionali. Conte: “Intervento dell’Ue è la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : In qualsiasi altro Paese #Conte pagherebbe cara la figuraccia sulla #Libia. Capolavoro di comicità involontaria di… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ La mediazione italiana per la #Libia potrebbe essere: una serata ciascuno a #Sanremo per… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamò “perla rara”, ma ora #DiMaio sa che #Conte è suo nemico. Ieri la giornata dell… -