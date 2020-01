Libia, Conte ci riprova: Al-Sarraj a palazzo Chigi. La missione del governo sull’immediato cessate il fuoco (Di sabato 11 gennaio 2020) Il capo del governo di Tripoli, Fayez al Sarraj, è arrivato a Roma per incontrare a palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte. Dopo il fallimento del vertice a tre con il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, organizzato dallo stesso Conte lo scorso 8 gennaio, il premier italiano tenta ancora la carta della mediazione diplomatica per dare un freno all’escalation in Libia. Della tregua a Tripoli, proposta nei giorni scorsi da Russia e Turchia e sostenuta anche dall’Italia, che dovrebbe scattare domenica, è rimasto infatti per ora solo l’annuncio: in Libia si combatte, su diversi fronti e con maggiore ferocia. Haftar, che ha respinto l’idea di un cessate il fuoco, ha rivendicato di aver ucciso una ventina di combattenti e di aver distrutto almeno due carri armati emiratini. Sull’importanza del ruolo dell’Italia nella risoluzione del ... Leggi la notizia su open.online

