Lazio-Napoli 1-0 La Diretta Gol di Immobile (Di sabato 11 gennaio 2020) La sfida tra Cagliari e Milan apre la 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. I sardi, 29 punti in Lazio e Napoli scendono in campo quest'oggi alle 18 per la 19esima giornata di... Leggi la notizia su ilmessaggero

angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - DiMarzio : #Lazio, una coreografia speciale all'Olimpico per i 120 anni del club - annatrieste : Lo stupore con cui Caressa annuncia che un giocatore della Lazio è stato stranamente fermato dal Napoli -