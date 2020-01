‘Guai a chi non sa…’: Flavio Insinna, l’appello del conduttore de L’Eredità (Di sabato 11 gennaio 2020) Il momento d’oro di Flavio Insinna Flavio Insinna onnipresente. Il noto attore romano sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. Infatti negli ultimi tempi è impegnato su tre fronti. Oltre alla conduzione de game show del preserale di Rai Uno, L’Eredità, l’artista capitolino da settimane è in giro per l’Italia. Ad esempio di recente è stato a Reggio Calabria col suo spettacolo teatrale ‘La macchina della felicità’. Ma non è finita qui, infatti l’ex padrone di casa di Affari Tuoi e La Corrida è anche un giudice de Il cantante mascherato, il nuovo format condotto da Milly Carlucci e in onda il venerdì in prime time. Il conduttore de L’Eredità giudice a Il cantante mascherato E in occasione del debutto a Il cantante mascherato, Flavio Insinna ha lasciato qualche dichiarazione su questa nuova avventura sul piccolo ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Guai a chi non sa...': Flavio Insinna, l'appello del conduttore de L'Eredità - - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'C’è anche chi per dar corpo al “vincolo esterno” ha trovato una via perfino più efficace. Trasformarlo in una moneta stra… -