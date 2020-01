Gorilla nato con poca pigmentazione sulle mani ha dita che sembrano umane (Di sabato 11 gennaio 2020) Allo zoo di Atlanta vive un raro esemplare di Gorilla. Si chiama Anaka ed è semplicemente adorabile. Ha festeggiato il suo sesto compleanno con un grande evento organizzato dai membri dello staff dello zoo. In alcune foto scattate si vedono le mani speciali dell’animale. Ha le dita che sembrano quelle di noi esseri umani. Anaka è un bellissimo Gorilla, con una caratteristica davvero speciale. sulle sue dita c’è una zona di pelle che non ha la stessa pigmentazione del resto del corpo. Sono così rosa le dita della sua zampa da apparire tali e quali alle dita di un essere umano. Quando invece appartengono a un Gorilla. Le foto sono impressionanti e stanno letteralmente facendo il giro del web per la loro incredibile somiglianza a dita umane. Del resto i Gorilla sono molto simili agli esseri ... Leggi la notizia su bigodino

sergius63 : Un gorilla nato con una mancanza di pigmentazione sulla mano ci ricorda quanto siamo simili a questi animali | Amor… -