Elena Ceste figlia: Elisa Buoninconti rompe il silenzio e rende pubblica la sua scelta di vita (Di sabato 11 gennaio 2020) Caso Elena Ceste: la figlia 19enne, Elisa Buoninconti, ha rotto il silenzio con un messaggio di gratitudine ai nonni materni, reso pubblico dal settimanale Giallo, ai quali insieme ai suoi tre fratelli è stata affidata dopo la morte della madre e l’arresto del padre condannato a 30 anni di reclusione per il suo omicidio. “Siamo cresciuti grazie ai nostri super nonni che continuano a prendersi cura di me dedicandoci amore profondo e tenendo unita la nostra famiglia. Sono loro gli artefici di questo miracolo di unità”. Parole toccanti, quelle della giovane donna costretta dalle circostanze a vivere senza i propri genitori e crescere in fretta. Con il padre Michele Buoninconti, che si professa innocente, Elisa e i suoi fratelli hanno scelto di non avere più contatto alcuno. L’ex vigile del fuoco, detenuto nel carcere di Alghero dove sta studiando per laurearsi in ... Leggi la notizia su urbanpost

