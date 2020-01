Dieta con zenzero, antinfiammatoria e ricca di vitamina C (Di sabato 11 gennaio 2020) Aggiungere lo zenzero alla Dieta può rivelarsi un’ottima idea per prevenire le infiammazioni in maniera naturale e per fare il pieno di vitamina C. Prima di entrare nel vivo dei benefici ricordiamo che il rizoma della pianta Zingiber si contraddistingue per un apporto energetico pari a 80 calorie circa ogni 100 grammi. Come ricordato dagli esperti di Humanitas, lo zenzero è caratterizzato dalla presenza di diversi antiossidanti importanti. Tra questi è possibile citare la già ricordata vitamina C – o acido ascorbico – ma anche la vitamina E (o tocoferolo). A tal proposito è bene sottolineare la possibilità di consumarlo alla mattina aggiungendolo al caffè (in questo caso è necessario acquistare lo zenzero macinato). In tal modo si porta in tavola un mix portentoso di antiossidanti. Il caffè è infatti caratterizzato dalla presenza di polifenoli e acidi ... Leggi la notizia su dilei

